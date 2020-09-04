Панков открыл корпус Суворовского училища с технологиями виртуальной реальности во Владикавказе

Заместитель министра обороны России Николай Панков принял участие в открытии нового корпуса Суворовского военного училища во Владикавказе. В учебном заведении имеются спецклассы, лаборатории робототехники и комплекс виртуальной реальности, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

«В новом здании довузовского образовательного учреждения Минобороны России во Владикавказе начали обучение 320 воспитанников», - сказали в министерстве.

По словам замглавы военного ведомства, в училище сейчас живут и обучаются представители 17 национальностей из 19 субъектов страны.

«Здесь всегда царят дружба, взаимовыручка и стремление быть лучшим как в учебе, так и в спорте. Теперь для этого созданы все условия», - сказал замминистра. «Дерзайте и познавайте мир, занимайтесь исследованиями и экспериментами, развивайте свои способности, участвуйте в соревнованиях, олимпиадах и конкурсах, учитесь побеждать», - добавил он, обратившись к суворовцам.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, выступая на мероприятии, напомнил, что Северо-Кавказское суворовское военное училище было открыто во Владикавказе в 2000 году и продолжило традиции в том числе Владикавказского кадетского корпуса, созданного более 100 лет назад указом императора Николая II.

«Возрожденное в годы Великой Отечественной войны и окончательно обосновавшееся во Владикавказе в послевоенное время это учебное заведение стало настоящей кузницей кадров для оборонного ведомства страны. Из стен Суворовского училища вышли сотни выпускников, которые проявили себя блестящими офицерами, опытными командирами», - отметил Битаров.

Он также выразил уверенность, что новые суворовцы также войдут в число блестящей военной интеллигенции, которой всегда гордилась Родина.