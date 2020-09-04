Главы Минобороны ШОС, СНГ и ОДКБ должны информировать общественность о вкладе в победу над нацизмом

Министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ считают, что должны активно информировать мировую общественность о решающей роли их народов в победе над нацизмом. Об этом сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу по итогам заседания министров обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ.

«Считаем крайне важным активно проводить информационную работу в своих странах и за их пределами, освещать решающую роль наших народов в победе над нацизмом», - заявил он.

Шойгу подчеркнул, что министры подписали совместное заявление по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Второй мировой войне. В документе мы выражена общее отношение к исторической памяти и правде о Второй мировой войне, добавил министр.