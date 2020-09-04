Армия Министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ договорились расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом Андрей Аркадьев Первые совместные учения пройдут в рамках «Кавказа-2020». © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ договорились расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Предложено совместные задачи по борьбе с терроризмом отработать в конце сентября на стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020», - сказал он по итогам заседания министров обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ. Он подчеркнул, что министры приняли на заседании совместное коммюнике, в котором отмечается, что борьба с международным терроризмом и экстремизмом остается приоритетом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует