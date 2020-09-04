Шойгу сделал прививку от коронавируса

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы коллег.

Также Сергей Шойгу добавил, что «по мере поступления отечественной вакцины в Вооруженные силы РФ, в первую очередь будет предоставлена возможность на добровольной основе вакцинироваться тем категориям военнослужащих, которые непосредственно и активно взаимодействуют с личным составом: военным медикам и командирам всех уровней».

«В дальнейшем, на добровольной основе, получить прививки от новой коронавирусной инфекции смогут другие категории военнослужащих Вооруженных Сил РФ», - подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу.

Прибывшим 4 сентября в подмосковный «Парк Патриот» для участия в совместном заседании главам оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ и ШОС, а также Республики Сербии, специалистами Минобороны России была проведена презентация первой в мире зарегистрированной российской вакцины от новой коронавирусной инфекции CoViD-19.

В ходе доклада российских военных медиков зарубежным гостям была предоставлена подробная информация о комплексе реализованных совместных мероприятий научно-исследовательских учреждений Минобороны России и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи в рамках разработки и испытания вакцины, а также порядке проведения вакцинации.

Презентация первой в мире зарегистрированной российской вакцины от CoViD-19 вызвала активную дискуссию глав зарубежных военных ведомств, многие из которых выразили заинтересованность в ее получении.