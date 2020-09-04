Шойгу заявил, что встреча глав Минобороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ стала первой в истории

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что встреча глав оборонных ведомств стран ШОС, СНГ и ОДКБ стала первой в истории, столь масштабных мероприятий с международным участием еще не проводилось.

«Сегодняшнее заседание - это первая встреча такого уровня в истории наших международных контактов», - сказал Шойгу во вступительном слове.

Министр выразил уверенность, что международное военное сотрудничество после этой встречи активизируется, а итоги заседания «станут прочной основой для углубления взаимодействия оборонных ведомств».

Он также поблагодарил коллег из ШОС, СНГ и ОДКБ за участие расчетов в Параде Победы, который прошел 24 июня в Москве, а также отметил высокий уровень их подготовки.

Шойгу подчеркнул, что место, где проходит заседание - парк «Патриот» в Кубинке тоже выбрано не случайно. Здесь, по его словам, тесно переплетены история и современность.

«Здесь проходил рубеж обороны Москвы, на котором советские войска остановили врага и добились первых крупных успехов на фронте. Отсюда началось движение наших войск на Запад и освобождение народов от фашизма», - сказал министр.

Шойгу отметил, что в ознаменование 75-летия Победы был построен Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации и Музейный комплекс «Дорога Памяти».