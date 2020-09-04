Определился победитель в финале «Танкового биатлона» среди экипажей 2-го дивизиона

Сегодня на подмосковном полигоне Алабино определилась команда-победитель среди экипажей второго дивизиона в финале конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр-2020.

За первенство сражаются танкисты из Таджикистана (синий танк), Вьетнама (желтый танк), Лаоса (красный танк) и Мьянмы (зеленый танк). От каждой команды выступили по три экипажа.

Первым к финишу пришла сборная из Вьетнама (общее время 2 часа 12 минут 42 секунды). «Серебро» завоевала команда Лаоса (2 часа 22 минуты 47 секунд). Третье и четвертое места достались танкистам из Таджикистана (2 часа 32 минуты 37 секунд) и Мьянмы (2 часа 35 минут 07 секунд) соответственно.

Завтра, 5 сентября, за победу поборются команды 1-го дивизиона. Это участники из Белоруссии, Азербайджана, России и Китая.