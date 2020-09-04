Главы Минобороны стран ШОС, ОДКБ и СНГ посетили Главный храм ВС РФ и комплекс «Дорога памяти»

Министры обороны стран ШОС, ОДКБ и СНГ посетили музейный комплекс «Дорога памяти» и Главный храм Вооруженных Сил России в Подмосковье.

Руководители военных ведомств воспользовались интерактивным порталом комплекса «Дорога памяти». Министры обороны Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана нашли с его помощью своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ нашел на портале родственника Мао Цзэдуна.

В храме министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал гостям про изображенные там различные знамена и величайших русских воинов. Он обратил внимание министров на иконы покровителей видов и родов войск российских Вооруженных Сил и на ордена, изображенные на витражах храма. Министр подчеркнул, что плиты храма содержат в себе переплавленный металл фашистского оружия.

«Мы ходим по оружию поверженного врага», - сказал Шойгу.

Также министрам обороны, посетившим Главный храм ВС, рассказали, что подкупольное мозаичное изображение Спаса Нерукотворного в нем самое большое в мире.

Гости также осмотрели памятник «Матерям победителей», возложили к нему цветы, а затем посадили яблони в «Саду памяти».

В Минобороны РФ отмечают, что музейный комплекс «Дорога памяти» создан, чтобы увековечить память всех советских солдат. Сейчас в нем 33 миллиона записей и фотографий об участниках Великой Отечественной войны.