С-400 «Триумф» отбили воздушное нападение «противника»: кадры учений
Для создания учебно-боевой обстановки задействовали воздушные ракеты-мишени «Стриж-М», «Фаворит», «Кабан» и «Армавир».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» успешно поразили все воздушные цели в небе над Астраханской областью.
В сложной помеховой обстановке была создана мощная группировка средств ПВО для защиты собственных объектов от массированного ракетного авиационного удара.
Уточняется, что для создания учебно-боевой обстановки, максимально приближенной к боевой задействовали воздушные ракеты-мишени «Стриж-М», «Фаворит», «Кабан» и «Армавир».
В результате учений все цели, назначенные к уничтожению, были уничтожены.