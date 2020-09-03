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Более полутора тысяч военнослужащих Северного флота написали «Диктант Победы»

Алексей Баранов
18:09 03.09.2020
«Диктант Победы» написали военнослужащие и гражданские лица на 33 площадках в Мурманской и Архангельской областях.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие и гражданский персонал Северного флота приняли участие в исторической викторине, посвященной Великой Отечественной войне, под названием «Диктант Победы». Акция приурочена к 75-летию со дня окончания Второй мировой войны и к юбилею Великой Победы советского народа.

Первыми на вопросы исторической викторины ответили 35 офицеров, мичманов, старшин и матросов из экипажей кораблей арктической группировки во главе с заместителем командующего Северным флотом вице-адмиралом Олегом Голубевым. Они написали «Диктант Победы» в морском классе, который был недавно открыт в средней школе №3 города Дудинки Красноярского края.

В 14 часов к написанию исторического диктанта приступили 40 офицеров, мичманов и военнослужащих по контракту младшего командного и рядового состава флагмана Северного флота тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» в Североморске.

В городе-герое Мурманске с заданиями диктанта справились моряки тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». В исторической базе флота городе воинской славы Полярном диктант написал личный состав соединений Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил.

Также в исторической викторине приняли участие военнослужащие сухопутных и береговых войск, подводных сил и объединения ВВС и ПВО Северного флота, а также Беломорской военно-морской базы и учащиеся самого северного в России Мурманского Нахимовского военно-морского училища.

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