Зараженные зоны и стены огня: в Подмосковье завершился конкурс «Аварийный район»

В Сергиевом Посаде завершились состязания конкурса «Аварийный район». Заключительный этап состоял из участков, имитирующих самые разные техногенные и природные катастрофы.

К условным пострадавшим военные пробивались через зараженные зоны и стены огня, дорогу приходилось в прямом смысле прокладывать вручную. Одним из самых сложных препятствий на пути у конкурсантов был скалодром, после которого была еще и стрельба.

В итоге первое место в конкурсе аварийно-спасательных подразделений заняла сборная России. Вторыми стали белорусы, бронза - у команды Вьетнама.