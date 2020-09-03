Зараженные зоны и стены огня: в Подмосковье завершился конкурс «Аварийный район»
Первое место в конкурсе аварийно-спасательных подразделений заняла сборная России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Сергиевом Посаде завершились состязания конкурса «Аварийный район». Заключительный этап состоял из участков, имитирующих самые разные техногенные и природные катастрофы.
К условным пострадавшим военные пробивались через зараженные зоны и стены огня, дорогу приходилось в прямом смысле прокладывать вручную. Одним из самых сложных препятствий на пути у конкурсантов был скалодром, после которого была еще и стрельба.
В итоге первое место в конкурсе аварийно-спасательных подразделений заняла сборная России. Вторыми стали белорусы, бронза - у команды Вьетнама.