На воде и суше: кадры конкурса «Отличники войсковой разведки» в Новосибирске

В Новосибирске проходит заключительный этап конкурса «Отличники войсковой разведки». На полигоне Кольцово разведчики проплыли более 100 метров - в полной боевой экипировке и с оружием.

В соревнованиях участвуют и боевые машины пехоты. Механики-водители преодолевали препятствия на БМП-2 как на суше, так и на воде.

«Отличники войсковой разведки» - это соревнование групп войсковой разведки, которое проводится в рамках АрМИ-2020.

Команды, принимающие участие в состязаниях, состоят из 12 человек: командир разведывательной группы, старший разведчик, разведчик-снайпер, разведчик-пулеметчик, разведчик-гранатометчик, разведчик-сапер, разведчик-радиотелефонист, разведчик-санитар, разведчик, механик-водитель и запасные военнослужащие - два человека.