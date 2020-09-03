Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия АрМИ-2020 ТЕГИ

На воде и суше: кадры конкурса «Отличники войсковой разведки» в Новосибирске

Андрей Аркадьев
Надежда Котормус
18:40 03.09.2020
Механики-водители преодолели препятствия на БМП-2.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Новосибирске проходит заключительный этап конкурса «Отличники войсковой разведки». На полигоне Кольцово разведчики проплыли более 100 метров -  в полной боевой экипировке и с оружием.

В соревнованиях участвуют и боевые машины пехоты. Механики-водители преодолевали препятствия на БМП-2 как на суше, так и на воде.

«Отличники войсковой разведки» - это соревнование групп войсковой разведки, которое проводится в рамках АрМИ-2020.

Команды, принимающие участие в состязаниях, состоят из 12 человек: командир разведывательной группы, старший разведчик, разведчик-снайпер, разведчик-пулеметчик, разведчик-гранатометчик, разведчик-сапер, разведчик-радиотелефонист, разведчик-санитар, разведчик, механик-водитель и запасные военнослужащие - два человека.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.