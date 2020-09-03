Шойгу провел рабочую встречу с коллегой из Индии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел в Москве рабочую встречу с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.

«Россия и Индия выступают как равноправные партнеры в мировых делах. Наши страны - сторонники формирования многополярной демократической системы международных отношений, основанной на строгом соблюдении правовых норм и опирающейся на центральную роль ООН», - сказал Сергей Шойгу на встрече.

Он также выразил надежду, что «колоссальный» потенциал российско-индийского сотрудничества будет и дальше реализовываться на благо двух стран.

Российский министр поблагодарил индийского коллегу за личное участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые прошли 24 июня.

Шойгу и Сингх обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества, а также выразили настрой на «дальнейшее укрепление многоплановых связей в духе особо привилегированного стратегического партнерства».