Российские военнослужащие в Киргизии написали «Диктант Победы»

Российские военнослужащие, проходящие военную службу на объединенной российской военной базе, дислоцированной в Киргизской Республике, приняли участие в «Диктанте Победы».

«Диктант Победы» прошел на базе школы №2 Министерства обороны Российской Федерации на территории военного городка в городе Кант. Всего в «Диктанте Победы» приняло участие более 200 школьников, преподавателей и военнослужащих военной базы.

По инициативе президента России Владимира Путина, 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Он связан с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и призван сохранить память об историческом прошлом нашей страны.

Объединенная российская авиационная база, дислоцированная в Чуйской области Киргизии, является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы состоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.