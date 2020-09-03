Шойгу встретился со спецпредставителем Генсека ООН по Сирии

Санкции Запада негативно влияют на политическое урегулирование и борьбу с терроризмом в Сирии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на рабочей встрече со спецпредставителем ООН по этой стране Гейром Педерсеном.

«В Сирии произошли значительные изменения, которые касаются практически всех направлений урегулирования кризиса политического процесса, гуманитарной ситуации и постконфликтного восстановления, борьбы с терроризмом. Негативное влияние на указанные процессы оказывают нелегитимные санкции стран Запада против Сирии», - сказал Сергей Шойгу на встрече.

Среди других негативных факторов он назвал нарушение суверенитета САР, разграбление природных богатств, а также ограничения, введенные из-за коронавируса. Однако власти Сирии при поддержке России, по его словам, делают все возможное для нормализации ситуации.

Одновременно, считает Шойгу, сложно понять логику западных стран, которые, с одной стороны, «имитируют заботу о сирийском народе», а с другой - вводят против него санкции, запрещают поставки лекарств и продуктов, мешая возвращению беженцев.

«Рука, которая нещадно грабит эту страну, это та рука, которая вводит санкции. Нужно приходить к тому, чтобы дать свободу сирийскому народу развиваться, сняв санкции, и прекратить воровство нефти», - подчеркнул министр.

Недоумение у Шойгу вызывает и позиция Европы, которая не хочет принимать новые потоки беженцев, но, по его мнению, делает все для того, чтобы сирийцы хотели бы покинуть свою страну.