Последние штрихи: экипажи РФ, Белоруссии и Ирана завершают подготовку техники к финалу «Суворовского натиска»

В городе Благовещенск Амурской области готовятся к финалу конкурса «Суворовский натиск». Экипажи опробовали боевые машины на трассе и выполнили контрольные стрельбы.

За кубок «АрМИ» борются три команды - России, Белоруссии и Ирана. На решающем этапе соревнований их ждет сложный маршрут со множеством поворотов и препятствий.

Помимо скоростных заездов будет стрельба по целям, причем как с места, так и в движении. Поэтому сегодня экипажи работают в полную силу, чтобы проверить себя перед гонкой.