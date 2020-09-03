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Замминистра обороны РФ Садовенко посетил НВВКУ

Андрей Аркадьев
12:59 03.09.2020
Замглавы военного ведомства осмотрел учебно-материальную базу учебного заведения.
Замминистра обороны РФ Садовенко посетил НВВКУ
© Фото: Минобороны России

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко проверил организацию учебного процесса в  Новосибирском высшем военном командном училище.

Замглавы военного ведомства осмотрел учебно-материальную базу учебного заведения, заслушал доклад начальника училища полковника Сергея Марковчина об организации подготовки офицерских кадров.

«В ходе обхода учебных корпусов и специализированных классов для подготовки военных специалистов Юрий Садовенко осмотрел выставку результатов ведения рационализаторской и изобретательской работы профессорско-преподавательского состава и курсантами, направленных на совершенствование эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники. Только за последние три года, коллективом училища запатентовано 10 изобретений и более 50 рационализаторских предложений», - говорится в сообщении.

На кафедре технических средств разведки и беспилотных летательных аппаратов Садовенко показали модульный класс, где курсанты осваивают весь современный парк технических средств разведки: комплекс разведки управления и связи, комплексы с беспилотными летательным аппаратами.

В 2020 году ряды курсантов пополнили 215 человек, которые были зачислены по результатам вступительных испытаний. В этом году конкурс для поступающих составил более шести человек на место.

В учебном заведении создана уникальная учебно-материальная база, собран профессорско-преподавательский состав и опытные командиры, большая часть из которых имеет опыт боевых действий. Обучение курсантов ведут девять докторов наук, 62 кандидата наук, два профессора и 44 доцента.

В завершение своего визита Садовенко возложил живые цветы к мемориалу Героям Отечества, где установлены бюсты выпускников высшего военного заведения, среди которых два Героя Советского Союза и 26 Героев Российской Федерации, 18 из которых посмертно.

За время своего существования из стен прославленного училища состоялся 51 выпуск офицеров и более 15 выпусков младших специалистов разведки общей численностью более 27 тысяч человек.

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