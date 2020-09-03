Военнослужащие арктической группировки Северного флота первыми написали исторический «Диктант Победы»

Военнослужащие арктической группировки Северного флота во главе с заместителем командующего флотом вице-адмиралом Олегом Голубевым приняли участие в исторической викторине «Диктант Победы», приуроченной к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Офицеры, мичманы старшин и матросы, не задействованные в мероприятиях боевой подготовки, сели за парты в морском классе, который был недавно открыт в средней школе №3 города Дудинки Красноярского края. Благодаря разнице в часовых поясах, они первыми из всех североморцев ответили на 25 вопросов исторического диктанта-викторины. Остальные военнослужащие Северного флота будут писать «Диктант Победы» в пунктах постоянной дислокации на территориях Мурманской и Архангельской областей.

В 14 часов к написанию исторического диктанта приступят экипажи первых орденоносных кораблей - флагмана Северного флота тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» в Североморске и тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в Мурманске. В исторической базе флота - городе воинской славы Полярном диктант напишет личный состав соединений Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил.

Военнослужащие арктической и отдельной мотострелковой бригад примут участие в поселках Алакуртти и Печенга, а экипажи атомных подводных лодок в гарнизонах Гаджиево и Заозерск. Военные моряки с кораблей, находящихся на ремонте и на испытаниях нового вооружения, ответят на вопросы исторической викторины вместе с военнослужащими Беломорской военно-морской базы в Северодвинске.

Учащиеся самого северного в России Мурманского Нахимовского военно-морского училища также приступят к написанию заданий «Диктанта Победы» в 14 часов.