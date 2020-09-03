«Юнармейские игры» в рамках конкурса «Страж порядка» прошли в Алабино
Всех желающих юнармейцы приглашали познакомится поближе с профессией военного-полицейского в специальном гиде.
© Видео: «Юнармия» © Фото: «Юнармия»
На полигоне Алабино на трассе конкурса «Страж порядка» состоялись соревнования юнармейцев.
«На данном отрезке трассы проводится этап конкурса “Страж порядка” - “Патрульный наряд”. Юнармейцы показали замечательные результаты», - рассказал старший офицер военно-политического управления коменданта охраны Минобороны РФ.
Конкурс АрМИ-2020 «Страж порядка» проходит в парке «Патриот», где военные полицейские соревнуются и преодолевают сложные препятствия. В этом году военные полицейские из России заняли в состязаниях первое место, опередив команды из Армении и Ирана.