Женщины на линии огня: стрелки посоревновались в «дуэлях» на конкурсе «Снайперский рубеж»

В Белоруссии проходит конкурс Армейских международных игр «Снайперский рубеж». Соревновались снайперские пары - стрелки выбивали мишени на скорость. Это упражнение называется «дуэль».

Военнослужащим необходимо было совершить короткий марш-бросок до позиции, быстро зарядить винтовку, и кто быстрее выбьет две цели, те и выходят в следующий круг.

Этот этап проводился вне зачета конкурса, поэтому в соревнованиях участвовали и девушки из белорусской команды, которые в итоге одержали победу.

На самом же конкурсе остался финальный рывок. Вскоре команды снайперов ждет огневая эстафета, и российская сборная одна из претендентов на медали.