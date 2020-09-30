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В Хмеймиме открыли памятник Герою России Хабибуллину, погибшему под Пальмирой

Андрей Аркадьев
14:29 30.09.2020
В июле 2016 года при выполнении боевого задания в провинции Хомс недалеко от Пальмиры он руководил экипажем сбитого боевиками вертолета.
В Хмеймиме открыли памятник Герою России Хабибуллину, погибшему под Пальмирой
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сегодня на базе Хмеймим в Сирии открыли памятник Герою России -  командиру 55-го отдельного вертолетного полка Южного военного округа Ряфагатю Хабибуллину.

Он погиб во время выполнения боевой задачи в Сирии в июле 2016 года. Во время вылета экипаж атаковал террористов запрещенной в России группировки ИГИЛ*. В итоге наступление боевиков было сорвано, однако, когда вертолет уже взял курс на базу, его сбили огнем с земли.

В сегодняшней церемонии приняли участие вдова и сын полковника. Памятник открыл командующий российской группировкой в Арабской республике генерал-лейтенант Александр Чайко.

О том, за что боролся и погиб полковник Хабибуллин, смотрите в программе «Легенды армии» на нашем сайте.

*Запрещенная на территории России террористическая организация.

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