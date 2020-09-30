В Хмеймиме открыли памятник Герою России Хабибуллину, погибшему под Пальмирой

Сегодня на базе Хмеймим в Сирии открыли памятник Герою России - командиру 55-го отдельного вертолетного полка Южного военного округа Ряфагатю Хабибуллину.

Он погиб во время выполнения боевой задачи в Сирии в июле 2016 года. Во время вылета экипаж атаковал террористов запрещенной в России группировки ИГИЛ*. В итоге наступление боевиков было сорвано, однако, когда вертолет уже взял курс на базу, его сбили огнем с земли.

В сегодняшней церемонии приняли участие вдова и сын полковника. Памятник открыл командующий российской группировкой в Арабской республике генерал-лейтенант Александр Чайко.

О том, за что боролся и погиб полковник Хабибуллин, смотрите в программе «Легенды армии» на нашем сайте.

*Запрещенная на территории России террористическая организация.