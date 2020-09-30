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В Генштабе заявили о готовности к проведению осеннего призыва

Лина Давыдова
01:42 30.09.2020
Первого октября стартует очередная призывная кампания. О том, что ждет нынешних призывников, рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Евгений Бурдинский.
В Генштабе заявили о готовности к проведению осеннего призыва
© Фото: MOD Russia via, Globallookpress.com

К проведению осеннего призыва, который стартует 1 октября, все готово. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России, генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Он уточнил, что существенных отличий от весеннего призыва, который проводился с учетом ранее установленных противоэпидемиологических мер,  не будет.

«Так же, как и весной этого года, все мероприятия, в том числе медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор, прохождение призывной комиссии, отправки граждан в войска со сборных пунктах субъектов Российской Федерации будут проводиться с учетом ранее установленных противоэпидемиологических мер», - объяснил Бурдинский в интервью газете «Красная Звезда».

Он подчеркнул, что эти меры были успешно апробированы,  доказали свою эффективность и позволили исключить проникновение коронавирусной инфекции в Вооруженные Силы.


«К проведению призыва все готово. Необходимые запасы медицинского имущества, медикаментов и оборудования созданы. На склады завезено продовольствие и вещевое имущество для выдачи военнослужащим перед убытием со сборного пункта. Перед отправкой к месту службы все призывники будут переодеты в повседневную форму одежды: для ВМФ – черного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для остальных видов и родов войск – защитного цвета. Военнослужащим, направляемым в Вооруженные Силы, будут выдаваться банковские и персональные электронные карты и несессер», - рассказал Бурдинский.

Особое внимание будет уделено барьерному контролю, проведению обязательной термометрии и мониторингу состояния как сотрудников военных комиссариатов, так военнослужащих и призывников, а также организации размещения и питания пополнения.

При выявлении у сотрудников, новобранцев и военнослужащих признаков заболевания, им выделят отдельные помещения для размещения во всех военных комиссариатах и воинских частях.

Бурдинский также рассказал, что во время осеннего призыва продолжится комплектование в научных, спортивных и производственных ротах.

«На сегодняшний день функционирует 17 научных рот, из них – 5 военного инновационного технополиса Эра. Осенью туда планируется направить более 300 человек» - пояснил он.

Для прохождения военной службы в спортивные роты, по словам генерал-полковника, планируется отобрать более 200 человек.

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