Шойгу: российские военные уничтожили в Сирии более 133 тысяч боевиков

Российские войска в Сирии уничтожили более 133 тысяч боевиков, среди которых 4,5 тысячи из стран СНГ. Об этом говорится в статье министра обороны РФ Сергея Шойгу, размещенной в газете «Красная Звезда».

«Ликвидировано 865 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи боевиков из Российской Федерации и стран СНГ», - говорится в материале.

Шойгу подчеркнул, что задача, поставленная Верховным главнокомандующим пять лет назад, «полностью выполнена». Запрещенная в РФ международная террористическая организация «Исламское государство» перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию.

Кроме того, по словам Шойгу, всему международному террористическому подполью был нанесен существенный урон, нарушена финансовая подпитка организаций и система их ресурсного обеспечения. Результативные действия Вооруженных Сил России в Сирии поставили надежный заслон на пути дальнейшего расширения деятельности террористических группировок, особенно на соседние территории, подчеркнул глава Минобороны РФ.

Тридцатого сентября 2015 года Совфед дал согласие главе РФ на использование российских Вооруженных Сил в Сирии. Это решение послужило ответом на официальное обращение лидера САР Башара Асада и полностью соответствовало действующему между двумя странами договору о дружбе и сотрудничестве.