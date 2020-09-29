Испепеляющая мощь: «Грады» и «Ураганы» провели эффектные маневры в Кемеровской области

В ходе тактического учения в Кемеровской области артиллеристы 41-й общевойсковой армии ЦВО нанесли удар по условному противнику из реактивного и ствольного вооружения.

Сокрушительный огневой удар военные нанесли из самоходных пушек «Малка», гаубиц «Мста-С», «Акация», реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган».

«Прицел у нас идет на дальность полета снаряда. Рядом угломер на направление, вот это все учитывается, ветер меняется, давление разное. Все это учитывается в траекторию полета», - рассказал «Звезде» командир боевой машины реактивного дивизиона 74-й бригады 41-й общевойсковой армии Дмитрий Иванов.

Снаряд для самой крупной сухопутной гаубицы «Малка» весит больше ста килограммов. При этом, скорострельность орудия составляет порядка семи снарядов в минуту.

За каждым выстрелом пристально следят беспилотники «Орлан» и, по свидетельству дронов, живая сила и техника условного противника уничтожены сокрушительным огневым ударом.