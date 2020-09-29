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«Акации» уничтожают огневые точки «противника»: зрелищные кадры учений под Челябинском

Лина Давыдова
05:00 29.09.2020
Артиллеристы гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа провели артиллерийскую дуэль.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Артиллеристы гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) провели артиллерийскую дуэль, отработав приемы контрбатарейной борьбы в ходе учений, завершившихся на полигоне в Челябинской области.

Для выполнения учебно-боевых задач контрбатарейной борьбы подразделения самоходных гаубиц 2С3 «Акация» и реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» совершили марш в район учебных боевых действий.

С ходу открыв беглый огонь по выявленным позициям, экипажи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» уничтожили огневые средства условного противника на расстоянии до 20 километров. По рассредоточенным огневым точкам противника был проведен огневой налет снарядами реактивных систем залпового огня «Град».

Всего к учениям на межвидовом полигоне в Челябинской области было привлечено более 500 военнослужащих подразделений артиллерии и обеспечения, а также расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», проводивших объективный контроль эффективности огневого поражения. 

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