Шойгу: операция в Сирии продемонстрировала принципиально возросшие возможности российских Вооруженных Сил

При выполнении задач в рамках проведения военной операции в Сирии Вооруженные силы России получили бесценный опыт в вопросах планирования операций, переброски войск, создания необходимой инфраструктуры и организации материально-технического обеспечения, ведения боевых действий прежде всего в пустынной, горной местности и в городских условиях. Об этом говорится в статье Сергея Шойгу, опубликованной в газете «Красная Звезда».

«Были на практике отработаны вопросы организации и ведения разведки, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Реальный боевой опыт получили все командующие войсками военных округов, общевойсковыми армиями, армиями ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад и полков, 98 процентов личного состава подразделений военной полиции, 90 процентов летчиков, 78 процентов военнослужащих инженерных войск, свыше половины специалистов ПВО, более 60 процентов военнослужащих ВМФ России», - отмечается в материале главы Минобороны РФ, приуроченном к пятилетию с начала спецоперации российских Вооруженных Сил в Сирии.

Как подчеркнул Шойгу, обобщенный опыт действия в Сирии позволил в значительной степени скорректировать направления дальнейшего развития Российской армии и флота.

Глава Минобороны РФ также отметил, что в Сирии представилась уникальная возможность проверить современные и перспективные образцы российского вооружения, военной и специальной техники.

«Высокая интенсивность использования вооружения, военной и специальной техники в Сирии наряду с местными климатическими и географическими условиями дала возможность в короткие сроки объективно оценить боевые и эксплуатационные возможности», - добавил глава Минобороны РФ.

Так, апробацию прошли более 360 образцов, находящихся на этапе запланированных испытаний или принятых на вооружение Российской армии. А результаты апробации послужили основой для существенной корректировки государственного оборонного заказа.

«Так, спланированы дополнительные закупки самолетов Су-34 и Су-30СМ, вертолетов Ми-28Н и Ка-52, а также авиационных средств поражения, показавших наилучшую эффективность применения», - перечислил Шойгу.

В целом операция в Сирии продемонстрировала высокие качественные возможности современной российской техники, которая на сегодня во многом опережает аналогичные образцы, находящиеся в арсенале стран НATO, заметил Шойгу.

Еще одним важнейшим результатом в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке стало развертывание на основании российско-сирийского договора в Сирии на постоянной основе двух российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе.

Резюмируя, Шойгу подчеркнул, что операция в Сирии продемонстрировала принципиально возросшие возможности российских ВС, способность успешно отстаивать национальные интересы в любой точке планеты, а также готовность оказывать военную помощь своим союзникам и партнерам.

Тридцатого сентября 2015 года Совет Федерации дал согласие президенту РФ Владимиру Путину на использование российских Вооруженных Сил в Сирии. Это решение послужило ответом на официальное обращение лидера САР Башара Асада и полностью соответствовало действующему между двумя странами договору о дружбе и сотрудничестве.