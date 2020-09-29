В МО заявили, что в осенний призыв в войска направят почти 130 тысяч человек

В ходе осеннего призыва в этом году в войска планируется направить 128 тысяч человек. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Хотелось бы отметить, что осенний призыв будет проводиться во всех субъектах Российской Федерации. В войска планируется направить осенью текущего года 128 тысяч человек», - отметил он на брифинге.

По словам Бурдинского, при проведении мероприятий, связанных с осенним призывом, будет учитываться опыт, полученный в ходе весенней призывной кампании. В частности, речь идет о принятии мер, которые исключают проникновение коронавируса в войска.

«Военные комиссариаты уже обеспечены достаточным количеством медицинского имущества, в том числе средствами индивидуальной защиты», - добавил Бурдинский.

При перевозке граждан на сборные пункты и к местам службы будет использоваться транспорт, прошедший специальную дезинфекционную обработку, сказал он.