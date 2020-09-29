Российские военные возвращаются в места дислокации после учений «Кавказ-2020» в Абхазии

После завершения стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» российские подразделения военной базы в Абхазии возвращаются в места постоянной дислокации, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Российские военнослужащие и Минобороны Абхазии в составе совместной группировки войск выполняли боевые задачи на полигонах Цабал и Нагвалоу.

Подразделения совершат марш комбинированным способом по дорогам общего пользования и преодолеют около 150 километров пути до пункта постоянной дислокации.

Тяжелую гусеничную технику танковых и артиллерийских подразделений перевезут на автомобильных тралах. С воздуха колонны на марше прикрывает авиация на вертолетах Ми-24 и Ми-8.

В Абхазии, в горах и на побережье Черного моря от оборонных ведомств двух стран в СКШУ «Кавказ-2020» приняли участие более 1,5 тысячи человек и около 500 единиц военной техники.