Армия Летчики ТОФ «заминировали» участки акватории Японского моря Андрей Аркадьев К учениям привлечено пять экипажей противолодочных самолетов Ил-38 ТОФ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 выполнили минометание на учениях в Приморском крае, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота. «В полигоне в заливе Петра Великого, пара противолодочных самолетов ИЛ-38 отработала задачи по постановке минных заграждений. Самолеты синхронно вышли в заданную точку и, соблюдая заданный интервал и дистанцию, произвели минометание в соответствии с утвержденной схемой», - говорится в сообщении. Также один из самолетов Ил-38 успешно атаковал «вражеские» позиции. Мишени находились на полигоне морской авиации в районе бухты Анна. Ил-38 - советский противолодочный самолет средней дальности. Разрабатывался в ОКБ-240 Ильюшина на основе пассажирского Ил-18В. Предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок противника, для морской разведки, поисково-спасательных операций, постановки минных заграждений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика