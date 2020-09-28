Су-34 и Ми-24 нанесли удары по занявшему высоту «противнику» под Оренбургом

На Тоцком полигоне в Оренбургской области прошли учения 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа с нанесением ракетно-бомбовых авиационных ударов по условному противнику.

По легенде, «неприятель» занял ключевую высоту и обстреливал позиции союзников из минометных и артиллерийских орудий.

Военнослужащие сначала с помощью аэрозольных подразделений сделали термодымовые барьеры, а затем при поддержке авиации нанесли ракетные и бомбовые удары по удерживаемой высоте. Для этого были привлечены сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 и ударные вертолеты Ми-24 «Крокодил».

Оставшиеся силы и средства «неприятеля» были уничтожены артиллерийскими, мотострелковыми и танковыми подразделениями.

Всего в учениях приняли участие более 1 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц техники.