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Минобороны показало кадры пуска ракеты «Союз-2» с космодрома Плесецк

Андрей Аркадьев
18:08 28.09.2020
Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В понедельник, 28 сентября 2020 года, в 14 часов 20 минут по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» с блоком космических аппаратов связи «Гонец-М» и космическими аппаратами попутной полезной нагрузки.

«Все предстартовые операции и старт ракеты "Союз-2" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления Воздушно-космических сил осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя», - говорится в сообщении.

Через две минуты после старта ракета-носитель «Союз-2» была взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Германа Титова Космических войск ВКС.

«В расчетное время разгонный блок "Фрегат" штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2" и спустя несколько часов успешно вывел космические аппараты на расчетную орбиту»,- подчеркнули в Минобороны.

После выведения на орбиту космические аппараты «Гонец-М» были приняты на управление заказчиком, который будет управлять ими в процессе орбитального полета.

Специалисты Главного испытательного космического центра им. Германа Титова провели операции по сведению с орбиты разгонного блока «Фрегат».

После выведения на орбиту космических аппаратов и завершения операций по сведению с орбиты разгонного блока офицеры Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о выведенных на орбиту космических аппаратах, и приступили к анализу и обработке информации о новых космических объектах для принятия их на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

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