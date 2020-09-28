В Иркутском ракетном соединении началась контрольно-комплексная проверка

Комиссия командования Ракетных войск стратегического назначения проводит контрольную комплексную проверку Иркутского ракетного соединения, сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве отметили, что среди основных целей проверки - оценка реального состояния дел и уровня боевой готовности ракетного соединения, а также качества работы руководящего состава.

Комиссия проинспектирует состояние боевой подготовки, а также проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач. В ходе проверки будут проводиться командно-штабные учения.

«В ходе учения на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс", вывода частей и подразделений РВСН из под ударов условного противника и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа», = говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что Иркутское ракетное соединение перевооружено на «Ярсы».

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные гиперзвуковые маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.