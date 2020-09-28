Армия ВКС взяли на сопровождение «Союз-2», стартовавший с Плесецка Андрей Аркадьев Пуск ракеты был выполнен в 14.20 по московскому времени. © Фото: Минобороны России Наземные средства Космических войск ВКС взяли на сопровождение ракету «Союз-2.1б», стартовавшую с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает Минобороны России. «Стартовавшая в 14 часов 20 минут (мск) с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета космического назначения "Союз-2.1б" в расчетное время - 14 часов 22 минуты (мск) принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова Космических войск ВКС», - говорится в сообщении. Пуск «Союза-2.1б» был выполнен в 14.20 по московскому времени с космодрома Плесецк. Все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика