Военные РФ за последние сутки провели четыре крупных гуманитарных акции в САР

В Сирийской Арабской Республике (САР) продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Об этом во время брифинга сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, контр-адмирал Александр Гринкевич.

Так, за прошедшие сутки было проведено четыре гуманитарных акции в населенных пунктах Саль и Кезельджа провинции Алеппо, Аль-Кива провинции Кунейтра, Эс-Сарамда провинции Ракка, в ходе которых мирному населению выдано 2200 продовольственных наборов общим весом 11,7 тонны.

Уточняется, что с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон была проведена 2561 гуманитарная акция. Общий вес гуманитарного груза составил 4339 тонн.

Также продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Манбидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Манбидж и Авшария.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Эль-Камышлы до Бир-Шмандур и обратно.

За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Вместе с тем, был зафиксирован один обстрел населенного пункта Басратун в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джабхат Ан-Нусра»*.

* Террористическая организация, запрещенная на территории РФ