В пыльной степи и на морской глубине: самые впечатляющие моменты учений «Кавказ-2020»

В Южном военном округе на неделе прошли масштабные стратегические учения «Кавказ-2020». Маневры стали завершающим этапом боевой подготовки в этом году. На финал, как и положено, Министерство обороны приберегло все самое интересное.

Огневой удар комплексов «Смерч» и «Искандер» поражает своей мощью. Аэробаллистические, крылатые и тактические ракеты, а также несколько десятков артиллерийских комплексов окрашивают безоблачное небо над Астраханской степью в белый цвет.

Это - самое грозное оружие, которое используется во время стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020». Ракета «Искандера» летит в шесть раз быстрее скорости звука. Площадь поражения - сотни квадратных метров.

Самая масштабная и яркая фаза маневров - на полигоне «Капустин яр». Сюда на вертолете прибывает президент Владимир Путин. На командном пункте его встречает заместитель министра обороны - Дмитрий Булгаков.

Чуть ранее министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов показывают президенту выставку новейших боевых машин. Герасимов как руководитель учений рассказывает Верховному главнокомандующему и подробности сценария маневров.

Главная ударная сила - С-400. Рядом с оружием, знаменитым на весь мир, по традиции, прикрытие – зенитно-пушечный ракетный комплекс «Панцирь-М» всегда действует в связке с системой ПВО. Орудие вступает в бой, когда условный противник уже слишком близко, на расстоянии всего нескольких километров.

Учения «Кавказ-2020» проходят на пятнадцати полигонах и в акваториях сразу двух морей. В Черном море по сценарию учений пара кораблей становится мишенью. Молниеносная реакция экипажа, смена курса: и вот уже моряки сами атакуют!

Главный эпизод морских маневров - под водой: с подводной лодки выстреливают «Калибрами». Крылатая ракета преодолевает полторы сотни морских миль по сложной траектории.

Корабли Каспийского флота вместе с моряками из республики Иран участвуют в захвате плацдарма. Условный противник основательно закрепился на берегу: расчеты гаубиц, минометов, бронетранспортеры. Черные береты выдвигаются - заманивают в ловушку. Именно этот сектор должна обстрелять российская авиация.

Самолеты поднимаются и в небо над Волгоградской областью. Дальние бомбардировщики стартуют за полторы тысячи километров до цели. Потом к ним присоединяются знаменитые истребители Су-25 и Су-30. Тонны фугасных бомб обрушиваются на землю, а пуски неуправляемых ракет и удары авиапушек завершают дело.

На полигоне «Капустин яр» - тоже массовый удар с воздуха. Всю мощь на условного противника обрушивают десятки самолетов. На земле работают артиллеристы - открывают огонь из всевозможных орудий.

Еще больше пыли в астраханской степи становится от «Торнадо».

Отразив атаку, российские военнослужащие готовятся к контрнападению. Линия фронта - несколько десятков километров. Боевые машины двигаются одновременно по двум направлениям. На левом фланге вместе с Россией - танкисты из Китая и Белоруссии. Справа - контингент Армении.

На полигоне «Ашулук» тем временем распускаются «Гвоздики». Безобидное название - лишь пыль в глаза. Эта техника считается лучшей в букете самоходных установок.

Вместе с «саушками», как их ласково называют военные, огонь открывают гаубицы и установки «Град». Инженерные подразделения применяют отработанную в Сирии стратегию. Эпизод называется «Огненный вал»: когда завязывается танковый бой, и армии необходимо не допустить бронетехнику противника к своим позициям. Если боевые машины противника попадут в образовавшийся после взрыва ров - выбраться из него уже не смогут.

В масштабных маневрах «Кавказ-2020» принимали участие восемьдесят тысяч военнослужащих. Вместе с россиянами - представители Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

Гости из южноазиатской страны привезли на учения биты и мячи. Главное развлечение в свободное время - крикет. Российские военнослужащие вместе с коллегами из Мьянмы выявляли сильнейшего в футболе.

Впрочем, это - не состязания, а исключительно дружеская игра. Участники маневров из разных стран и континентов знакомились, общались, обменивались опытом. Такая важная составляющая учений - не только на спортивных площадках. Белорусская сторона, например, привезла с собой рецепт самых вкусных драников.