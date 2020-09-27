Военное искусство: как прошли масштабные учения «Кавказ-2020»

Яркие и зрелищные маневры масштабных стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» были развернуты на трех общевойсковых полигонах Южного военного округа, двух наземных авиационных полигонах, одном полигоне ВДВ, а также в акваториях Черного и Каспийского морей. Учения были посвящены поддержанию стабильности в регионе. Военнослужащие Южного военного округа задали новые стандарты современного военного искусства. Противник был условным, но не виртуальным. В его роли учебно-боевые задачи выполняли подразделения из состава частей прямого подчинения командованию округа.

Полная боевая готовность на земле, в небе и на море. Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин сходит с трапа вертолета за десяток минут перед началом маневров. В сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова он направляется к командному пункту. По пути они успевают осмотреть новейшие образцы техники. Глава Генштаба рассказывает о боевой машине поддержки танков «Терминатор».

На командном пункте первых лиц встречает заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Начинается ракетный удар ПВО. Это значит, что комплексы «Бук» обнаружили летательные аппараты противника. Это первый тактический эпизод. Комплексы «Бук» на средней дальности прикрывают главную ударную силу единой системы противовоздушной обороны – С-300 и С-400.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов руководит учениями. Параллельно дает пояснения Верховному главнокомандующему о происходящем на полигонах. Противника встречают уже на земле: плечом к плечу с нашими мотострелками военнослужащие из Армении, Белоруссии и Китая.

Полигон Капустин Яр взрывает симфония огня: от залповых систем до стрелкового оружия. Ничего кроме этого не слышно и не видно. Роль противника и в воздухе, и на земле выполняют 13 тысяч мишеней. При их подготовке учитывали сирийский боевой опыт.

В степи, в прямом смысле слова, сходу разворачивается артиллерия. И сразу на «врага» налетает «Торнадо». От их позиций до условного противника три с половиной километра. Но шансов на маневры у него не остается. Одна такая установка накрывает площадь более 14 гектаров. Модернизированные системы «Торнадо-Г» обрушивают на головы противника сотни куммулятивных снарядов нового типа, осколки которых шансов не оставляют даже легкобронированной технике.

В небо взлетают беспилотники «Орлан- 10». Они них никто не скроется в радиусе 120 километров. Они и огонь артиллерии корректируют, и радиоэлектронные средства противника выявляют.

Подразделения РХБЗ выжигают поле боя с помощью новейших огнеметных систем ТОС-2 или «Тосочка». То, что сейчас здесь происходит на языке военных называется «воспрещение попытки противника вклиниться в оборону».

И в «бой» вступают те самые боевые машины «Терминатор», которые поддерживают оборону. Каждая способна одновременно работать по разным целям: танкам, бронетранспортерам, пехоте.

Командир дает команды: выполнить десантирование, после десантирования перейти к держанию рубежа, не допустить прорыва противника, вклинившегося в оборону 27 и 29 мотострелковых бригад. Все расписано до секунды. Высаживается десант, который займет оборонительные позиции.

Воздушная поддержка вертолетов Ка-52 создает настоящий огневой занавес, пока все десантники не закончат высадку. Мобильный эшелон - новая тактика «крылатой пехоты». За считанные минуты бреши в передовой закрывают около полутысячи десантников.

«Мобильный эшелон десантников высадился для поддержки нашего контрнаступления. Главная задача подавлять живую силу противника», - рассказал командир взвода Ратмир Абдрахимов.

Такими и должны быть военнослужащие - стальные нервы и выдержка. Над головой проносится фронтовая авиация. Так начинается следующий тактический эпизод - массированный огневой удар. Тактический замысел - отрезать фланги «противника» и втянуть его в так называемый «оперативный мешок». Для этого в тылу противника около 60 самолетов Ил-76 десантируют несколько сотен парашютов.

Вот так оборона переходит в контрнаступление. Из-за наших позиций выезжают танки. Они первыми встретятся с противником. Бок о бок с нашими танкистами на левом фланге - экипажи из Китая и Белоруссии. Справа наступают армянские военнослужащие. Следом - мотострелки на новейших БМП-3.

Последний тактический эпизод - разгром основных сил противника. Через степь мчатся ремонтные и медицинские подразделения, которые и из огня вынесут, и траки починят.

Подводя предварительные итоги «Кавказа-2020», начальник российского Генштаба Валерий Герасимов высоко оценил действия войск. На брифинге для иностранных военных атташе он раз подчеркнул, что Минобороны России придерживается курса на снижение напряженности в Европе, а главные военные маневры года носят исключительно оборонительный характер.

«В 2020 году не проводились крупные учения вблизи границ стран членов НАТО, а масштабные намерено перенесены вглубь страны. Вместе с тем, не могу не отметить существенное увеличение мероприятий боевой учебы войск альянса вблизи наших границ, и их явную антироссийскую направленность», - сказал начальник Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель Министра обороны РФ Валерий Герасимов.

По словам замдиректора директора управления военной подготовки ВС Республики Союза Мьянма, генерал-майора Ко Лей, для их страны участие в маневрах – большой и бесценный опыт.

«Для нас это большой и бесценный опыт, и вместе с другими контингентами и армиями разных государств, с которыми здесь вместе участвуем и взаимопонимание, которое мы здесь отрабатываем для нас это большой опыт», - сказал Ко Лей.

На церемонии закрытия, погода словно решила подыграть оркестру и взяла самый громкий за все дни учений аккорд. Поднялась пыльная буря. Но даже здесь, несмотря на почти нулевую видимость, подразделения всех стран прошли стройными колоннами, еще раз подтвердив, что ни суровые условия полигона, ни разность языков не помешали армиям коалиции слаженно работать.