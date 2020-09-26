Малые ракетные корабли бьют по «противнику»: кадры заключительных маневров «Кавказ-2020» в Черном море

Масштабные стратегические учения «Кавказ-2020» подходят к финалу. В субботу, 26 сентября, на всех полигонах - заключительная часть маневров.

В море вышла тактическая группа Черноморского флота в составе двух малых ракетных кораблей «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», а также двух ракетных катеров. Задача - уничтожить морские щиты-мишени, которые имитируют отряд кораблей условного противника.

«Непрерывный огонь - до сотни выстрелов в минуту. Пытаться перекричать артустановку бесполезно, лучше помолчать и закрыть уши. Там в море плавучий щит-мишень. Видно было, как установка бьет по нему», - поделилась впечатлениями находящаяся в эпицентре маневров корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.

Также тактическая группа выполнила задачи по огневой поддержке и постановке ложный целей. Всего в масштабных учениях «Кавказ-2020» были задействованы около 80 тысяч человек, 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня. Яркие и зрелищные действия развернулись на полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.