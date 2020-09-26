«Град», «Акация» и «Орлан-10»: кадры маневров мотострелков РФ в Таджикистане
В учениях были задействованы свыше тысячи военнослужащих и более 150 единиц техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Сразу на двух полигонах Таджикистана состоялись масштабные учения российских мотострелков. Свыше тысячи военнослужащих вступили в бой с условным противников в горах республики и уничтожили его массированным огнем танков и артиллерии.
Перед мотострелками была поставлена задача отработать действия в обороне и наступлении с применением разведывательно-ударных и огневых комплексов. Координацию действий подразделений военнослужащие выполняли с помощью беспилотников «Орлан-10».
В общей сложности в маневрах было задействовано более 150 единиц техники, включая боевые машины пехоты, бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня «Град», гаубицы «Акация» и «Гвоздика».