«Град», «Акация» и «Орлан-10»: кадры маневров мотострелков РФ в Таджикистане

Сразу на двух полигонах Таджикистана состоялись масштабные учения российских мотострелков. Свыше тысячи военнослужащих вступили в бой с условным противников в горах республики и уничтожили его массированным огнем танков и артиллерии.

Перед мотострелками была поставлена задача отработать действия в обороне и наступлении с применением разведывательно-ударных и огневых комплексов. Координацию действий подразделений военнослужащие выполняли с помощью беспилотников «Орлан-10».

В общей сложности в маневрах было задействовано более 150 единиц техники, включая боевые машины пехоты, бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня «Град», гаубицы «Акация» и «Гвоздика».