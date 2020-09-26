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Грохот «Торнадо» и око «Орланов»: как прошел ключевой этап учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр

Владислав Кустов
00:30 26.09.2020
В основной день маневров полигон Капустин Яр посетили президент РФ Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На полигоне Капустин Яр под Астраханью в пятницу прошел ключевой этап учений «Кавказ 2020». На командный пункт прибыл верховный главнокомандующий Владимир Путин. Он вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и представителями высшего руководства Вооруженных сил оценил боевую выучку войск Южного округа. Глава государства также успел осмотреть образцы новейшей техники.

В маневрах участвуют и подразделения других государств - Армении, Белоруссии, Китая, Пакистана и Мьянмы. Перед войсками была поставлена задача фланговыми ударами отрезать «противника» от тыла и нанести ему поражение массированным огневым ударом.

Комплексы «Бук» обнаружили летательные аппараты условного неприятеля. Цель была сразу идентифицирована, хотя это не так важно. Ведь данные комплексы способны уничтожить любой объект, кроме баллистической ракеты.

В итоге, комплексы «Бук» на средней дальности успешно прикрыли главную ударную силу единой системы противовоздушной обороны - С-300 и С-400.

Полигон Капустин Яр взорвала симфония огня: от залповых систем до стрелкового оружия. Ничего кроме этого не было слышно. Под покровом пыльных облаков зенитно-ракетные системы «Тор», каждая из которых способна уничтожить до 100 воздушных целей, взяли аккорд. Им вторили ракетно-пушечные системы «Панцирь-С».

В степи сразу развернулась артиллерия. От позиций «Градов» до условного противника было три с половиной километра. Но шансов на маневры у «неприятеля» не осталось, ведь лишь одна установка накрывает площадь более 14 гектаров.

«Градами», кстати, военнослужащие их называют по старинке. Настоящее название - «Торнадо-Г».  Они обрушили на головы «противника» сотни снарядов нового типа, коммулятивные осколки которых не оставили шансов даже легкобронированной технике.

В небо поднялась и стая «Орланов-10». От ока этих беспилотников в радиусе 120 километров не скроется ничего. Они могут и огонь артиллерии корректировать, и выявлять радиоэлектронные средства противника.

То, что происходило на полигоне Капустин Яр, на языке военных называется «воспрещение попытки противника вклиниться в оборону».Командир дал распоряжение: выполнить десантирования, после десантирования перейти к держанию рубежа и не допустить прорыва «противника», вклинившегося в оборону 27 и 29 мотострелковых бригад.

Все было расписано по минутам. Десант высадился и тут же занял оборонительные позиции. Поддержка от вертолетов Ка-52 создала настоящий огневой занавес, пока все десантники не завершили высадку. После, бойцы ВДВ держали оборону до подхода основных сил.

Десантники отрезали фланги условного противника. Этот тактический прием называется «оперативный мешок». Дальше дело было за танками, которые первыми встретились с «неприятелем». Так оборона перешла в контрнаступление.

Бок о бок с российскими танкистами на левом фланге были танкисты из Китая и Белоруссии. Справа на броне наступали армянские военнослужащие.

Через степь промчались ремонтные и медицинские подразделения. Это был финал. На всю операцию ушло менее 45 минут, которые показали, что даже разность языков не мешает армиям коалиции работать, как часы.

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