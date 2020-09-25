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Около 80 тысяч военнослужащих: на полигонах «Кавказа-2020» заканчиваются приготовления к главному дню маневров

Владислав Кустов
09:13 25.09.2020
Центральной точкой учений станет полигон Капустин Яр, где ждут прибытие Владимира Путина и все высшее руководство Минобороны РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сегодня, 25 сентября, наступил главный день стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020». Начинается активная фаза – основные и самые зрелищные маневры.

Центральной точкой учений станет полигон Капустин Яр в Астраханской области, где ждут прибытие Владимира Путина и все высшее руководство Минобороны.

В учениях будут задействованы 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня. А еще десятки самолетов, вертолетов и кораблей. В маневрах «Кавказ-2020» принимают участие 80 тысяч военнослужащих, из которых тысяча - это иностранные войска из Армении, Китая, Мьянмы, Ирана, Белоруссии и Пакистана.

Чтобы разместить только часть принимающих участие в маневрах военнослужащих понадобился лагерь на сотни палаток, который растянулся на 4 километра. В одной палатке проживает 30 человек. Сейчас здесь заканчиваются последние приготовления.

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