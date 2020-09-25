РСЗО «Торнадо-Г» за 20 секунд уничтожили условного противника под Волгоградом

На полигоне Прудбой под Волгоградом в рамках учений «Кавказ-2020» реактивная артиллерия мотострелкового соединения Южного военного округа нанесла огневое поражение бронетехнике условного противника из более 20 реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г». В результате были уничтожены более 15 бронеобъектов.

«В ходе выполнения задачи артиллерийские подразделения совершили огневой налет и залпами реактивных установок уничтожили сосредоточенным огнем бронетехнику противника на опорных пунктах», - отметили в пресс-службе ЮВО.

© Пресс-служба ЮВО

Огневой удар был нанесен по «противнику» на дальности свыше 20 километров. РСЗО «Торнадо-Г» за 20 секунд обрушили на условного врага около 500 ракет, не оставив ему ни единого шанса на восстановление боеспособности.

© Пресс-служба ЮВО

Видеоконтроль точности нанесения огневого поражения выполняли подразделения беспилотных летательных аппаратов мотострелкового соединения ЮВО.