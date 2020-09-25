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«МСТА, «Град» и «Сани»: на полигоне Ашулук пройдет тактический эпизод учений «Кавказ-2020»

Алексей Казанников
06:59 25.09.2020
В маневрах будут участвовать несколько тысяч человек и несколько сотен единиц боевой техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сегодня на полигоне Ашулук в Астраханской области стартует самая мощная и яркая активная фаза стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020». Ожидается массовый тактический эпизод, в процессе которого военнослужащие продемонстрируют наступательные маневры. В них будут участвовать несколько тысяч человек и несколько сотен единиц боевой техники.

Полигон Ашулук считается одним из самых больших в стране. Его площадь составляет больше 2 тысяч квадратных километров. И сегодня вся его территория превратится в одну батальную сцену в лучших традициях Сергея Бондарчука-старшего и его эпопеи «Война и мир».

В тактических маневрах будет задействовано несколько единиц тяжелой техники: это самоходные и буксируемые гаубицы «МСТА», реактивные система залпового огня «Град», минометные комплексы «Сани» и артиллерийские установки «Гвоздика».

Нет никаких сомнений, что зрелище будет выдающееся, потому что накануне на полигоне уже проходил очень важный тактический эпизод. Были продемонстрированы оборонительные маневры, в процессе которых военнослужащие показывали свое умение защищаться, если наступает враг. Были показаны уникальные вещи. В частности, тактический прием «Огненный вал», когда инженеры подготовили специальный ров. И «вражеские» танки не могли пройти, поскольку попадали в этот ров после взрыва.

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