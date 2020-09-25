Глава Генштаба Герасимов заявил о максимальной открытости учений «Кавказ-2020»

Министерство обороны России максимально открыто для третьих стран подготовило и провело стратегические учения «Кавказ-2020». Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

«Традиционно подготовка и проведение стратегического учения строились на принципах максимально допустимой открытости. Военные атташе иностранных государств были проинформированы о цели, задачах, районах, привлекаемых силах и средствах», - сказал он на брифинге с военными атташе иностранных государств после завершения учений.

По словам Герасимова, информация о действиях войск в ходе учений оперативно размещается на ресурсах Минобороны России, а также ведущими российскими и зарубежными информационными агентствами.

Напомним, с 21 по 26 сентября в Южном военном округе, а также в Черном и в Каспийском морях проходят стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020».

Принять участие приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Учениями руководит начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.