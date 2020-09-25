Авиация, корабли и БТР: кадры высадки морского десанта на берег в Дагестане

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии при поддержке авиации и отряда кораблей осуществили высадку морского десанта на необорудованный участок побережья в районе Зеленоморска в Дагестане.

Высадка проходила в рамках стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020», сообщает Минобороны России.

«Подразделения морской пехоты и морские силы Каспийской флотилии впервые в ходе наращивание наступательных действий и высадки основных сил морского десанта задействовали два морских военных транспорта (плавучие крановые судна) ВТР-79 проекта "Дубняк" и ВТР-139», - говорится в сообщении.

Военный транспорт ВТР-79 доставил в район выполнения учебно-боевых задач дополнительные резервы боевой техники и выполнил при помощи крана высадку БТР-82А на плав.

В результате профессиональных действий экипажа ВТР-79 подразделения морской пехоты на побережье получили резерв из 15 единиц боевой техники, что помогло подавить сопротивления «противника» и продвинуть основные силы в глубину его обороны.

Всего к высадке морского тактического десанта привлечено около 600 военнослужащих полка морской пехоты, 16 кораблей и катеров, восемь судов, два пограничных сторожевых корабля Пограничного управления ФСБ России и более 60 единиц автомобильной и специальной техники Каспийской флотилии.

В ходе розыгрыша малые артиллерийские корабли флотилии совместно с отрядом боевых кораблей ВМС Исламской Республики Иран в составе ракетных катеров Joshan («Джоушан») и Paykan («Пейкан») выполнили задачу по огневой поддержке высадки передового отряда морского десанта. С воздуха огневую поддержу осуществили пары фронтовых бомбардировщиков Су-24, а также пары ударных вертолетов Ми-24, транспортно-боевых вертолетов Ми-35.

После артиллерийской подготовки на побережье из вертолетов Ми-8 высадились десантно-штурмовые группы морской пехоты и захватив опорный пункт высадки обеспечили развертывание и возможность тактического маневра передового отряда морского десанта.

После высадки передового и основного морского тактического десанта на побережье морские пехотинцы отработали вопросы уничтожения сил противодесантной обороны условного противника и удержания плацдарма.