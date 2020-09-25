Расчеты ЗРК «Бук-М3» отразили удар «противника» с воздуха в Дагестане

Расчеты новейших зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» Каспийской флотилии отразили удар условного противника с воздуха на учениях «Кавказ-2020» в Дагестане, сообщает Минобороны России.

«Дежурными расчетами ЗРК с помощью станции обнаружения был выявлен подлет ракет условного противника в направлении пункта высадки основных сил морского десанта КФл на полигоне Зеленогорск в Республике Дагестан», - говорится в сообщении.

Дежурный расчет дивизиона ЗРК «Бук-М3» взял на сопровождение «ракету» с воздуха и уничтожил цели. Также боевые расчеты зенитного ракетного комплекса выполнили задачи по смене позиционного района и целераспределению для последующего эффективного отражения ударов условного противника.

ЗРК «Бук-М3» - новейший зенитный ракетный комплекс. Его отличительными особенностями в сравнении с предыдущими версиями являются увеличение грузоподъемности шасси под большее количество ракет, а также улучшенный комплекс управления и защита экипажа от подрыва.