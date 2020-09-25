Под Волгоградом военные медики эвакуировали «раненых» на вертолетах Ми-8АМТШ

На полигоне «Прудбой» Южного военного округа в рамках проведения стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» личный состав медицинской роты соединения отработал эвакуацию раненных с поля боя на вертолетах Ми-8АМТШ.

«В ходе учения, военные врачи, фельдшеры и санитарные инструкторы разыскали и эвакуировали с поля боя более условно раненых военнослужащих на транспортно-штурмовых вертолетах Ми-8АМТШ в войсковые медицинские учреждения», - рассказали в пресс-службе ЮВО.

Также военные медики отработали практические действия по обеспечению восстановления боеспособности подразделений, действующих на переднем крае в наступлении и при организации маневренной обороны.

«Санитарные инструкторы и военврачи ЮВО и ВДВ в ходе учения на полигоне «Прудбой» выполняли задачи на различных ландшафтах местности, а так же в условном населенном пункте», - сообщили в ЮВО.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.