Участвовавшие в «Славянском братстве - 2020» десантники из РФ готовятся к возвращению на родину

В Белоруссии завершились белорусско-российские учения «Славянское братство - 2020», в которых с 14 по 25 сентября принимали участие более 900 военнослужащих и около 100 единиц техники из РФ, сообщает Минобороны России.

«Сегодня на железнодорожной станции погрузки в городе Брест российские десантники из Ивановского воздушно-десантного соединения ВДВ приступили к погрузке военной техники и личного состава для убытия воинским эшелоном в пункт постоянной дислокации город Иваново», - говорится в сообщении.

Во время церемонии закрытия, которая проходила на полигоне Брестский, прозвучали государственные гимны России и Белоруссии, а также были вручены награды и подарки отличившимся военнослужащим. Десантники из батальонных тактических групп двух государств обменялись сувенирами и поблагодарили друг друга за совместную работу.