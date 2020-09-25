Армия Путин прибыл на учения «Кавказ-2020» Андрей Аркадьев Этап учений проходит на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Президент РФ Владимир Путин прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где проходит основной этап стратегических учений «Кавказ-2020». Глава государства будет лично наблюдать за ходом маневров. Его сопровождает министр обороны РФ Сергей Шойгу. 21 сентября в России начались командно-штабные учения «Кавказ-2020», в которых задействованы около 80 тысяч человек, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также до 250 танков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика