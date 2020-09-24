Ракетные и артиллерийские стрельбы провели корабли ЧФ в рамках «Кавказ-2020»

В рамках стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» экипажи кораблей Черноморского флота провели ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям.

Корабельная ударная группа в составе сторожевого корабля «Пытливый» и ракетного корабля на воздушной подушке «Самум» успешно отразили средства воздушного нападения условного противника, применив зенитное ракетное оружие совместно с зенитной артиллерией.

По сценарию маневров, экипажем малого противолодочного корабля «Суздалец» был произведен запуск ракеты-мишени. Боевые расчеты корабельной ударной группы уничтожили ее в воздухе. Также были проведены артиллерийские стрельбы по ракетам-мишеням, запуск которых был произведен с двух малых противолодочных кораблей «Муромец» и «Суздалец».

Были уничтожены на безопасном расстоянии ракеты-мишени боевыми расчетами ракетно-артиллерийских боевых частей экипажей гвардейского ракетного крейсера «Москва», малых ракетных кораблей «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево» и четырех ракетных катеров «Набережные Челны», «Ивановец», «Шуя» и «Р-60».

Корабельной поисково-ударной группой в составе МПК «Касимов» и «Ейск» были отработаны задачи по применению зенитного ракетного комплекса «Оса» для уничтожения средств воздушного нападения условного противника. В качестве воздушных целей использовались специальные самолетные малогабаритные мишени, сброшенные с самолетов-амфибий Бе-12 из состава Морской авиации и ПВО ЧФ.

В рамках учений «Кавказ-2020» задачи в море выполняют более 20 кораблей и катеров флота, в том числе: флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевой корабль «Пытливый», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Азов» и «Новочеркасск», ракетные катера «Набережные Челны», «Ивановец», «Шуя» и «Р-60», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум».