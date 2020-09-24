Военная полиция, авиация и десантники: кадры самых ярких моментов учений «Кавказ-2020»

На полигоне Капустин Яр в рамках стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» идут последние приготовления к самой яркой и масштабной фазе маневров.

Накануне военные полицейские отработали действия при возможном прорыве «диверсантов». В Черном море, по сценарию маневров, боевой корабль сам стал мишенью, но экипаж быстро сориентировался, ушел на другой курс и уже сам атаковал условного противника. В небо над Волгоградской областью поднялась авиация. Причем стратегическим бомбардировщикам приходилось взлетать за полторы тысячи километров до цели. Уже на подлете к ним присоединились истребители. И вместе они нанесли масштабный удар. В Новороссийске десантники не позволили условному противнику занять плацдарм на берегу. Они стреляли из артиллерии, тяжелой техники и даже использовали вертолеты.

В общей сложности к учениям «Кавказ-2020» будут привлечены около 80 тысяч человек. В практических действиях войск на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. В качестве наблюдателей планируют принять участие представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.