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Беспилотники «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон-3» объединили в единую группу на учениях «Кавказ-2020»

Роман Захаров
03:00 24.09.2020
БПЛА применяются на высотах от 100 до 5 тысяч метров в целях вскрытия системы обороны противника и нанесения поражения по наземным объектам.
Беспилотники «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон-3» объединили в единую группу на учениях «Кавказ-2020»
© Фото: МО РФ

Беспилотники «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон-3» объединили в единую группу для участия в стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«На полигоне Капустин Яр в рамках стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020" создана сводная группа беспилотной авиации, куда вошли подразделения Южного военного округа с расчетами беспилотных летательных аппаратов "Форпост", "Орлан-10", "Элерон-3" и других», - проинформировали в оборонном ведомстве.   

Отмечается, что БПЛА применяются на высотах от 100 до 5 тысяч метров в целях вскрытия системы обороны противника и нанесения поражения по наземным объектам.

Оптико-электронное оборудование дронов позволяет вскрыть передвижение подразделений, командные пункты, вооружение, военную технику и живую силу неприятеля, скорректировать нанесение огневых ударов по выявленным целям. Беспилотники также используются для ведения радиоэлектронной борьбы.

Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» проходят в период с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах ЮВО, наземных авиационных полигонах, а также в акваториях Черного и Каспийского морей. Помимо России в маневрах участвуют военнослужащие из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы, Пакистана и Ирана. Кроме того, в качестве наблюдателей присутствуют представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск.

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